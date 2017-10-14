雨炸宜蘭多處封路 近700戶停電

宜蘭縣台7甲線11.4公里處，被土石流淹沒，公路總局出動機具搶修。（記者江志雄翻攝）

2017-10-14 09:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］受到卡努颱風與東北季風的共伴效應影響，宜蘭地區降下大豪雨，宜蘭縣大同鄉過去24小時累積雨量高達475毫米，其他地區也都有100至200毫米的累積雨量，豪雨成災，冬山鄉與大同鄉因地下配電設備淹水及電力桿路基流失，造成近700戶停電。

受到卡努颱風與東北季風的共伴效應影響，宜蘭連日降下大雨，今早雨勢稍緩，但昨晚雨勢相當兇猛，宜蘭縣災害應變中心於今日凌晨0點一級開設，除蘇花公路因落石封閉外，根據統計，冬山鄉與大同鄉因地下配電設備淹水及電力桿路基流失，造成近700戶停電。

台7線北橫公路85.6K~94.2K（百韜橋~牛鬥橋），因93.4K下邊坡有路基掏空流失現象、86.5K上邊坡有土石流崩滑狀況，道路封閉；預估17日下午5點才能搶通；至於台7甲線中橫公路宜蘭支線5K~12.3K（獨立山~茂安村）、34.7K（南山村）等路段，因坍方造成道路阻斷，預估今日下午5點開放通行。

其他地區如宜蘭市南津路涵洞、五結鄉溪濱路三段（宜22線）涵洞、員山浮洲橋、壯圍鄉貓里霧罕橋因洪水未退，道路封閉，進士路與嵐峰路口箱涵實施抽水作業，嵐峰路西端雙向封閉；女中路涵洞積水；黎明二路果菜市場出入口往南到東津橋淹水，道路封閉。

冬山鄉三堵路雨勢過大路面積水，封閉道路，五結鄉利寶路（動物植物防役所前）、錦草中路83號至往南約50公尺路段、大吉五路157巷口至193號路段，也因雨勢過大，路面積水，道路封閉，五結鄉錦草村錦草路一段則有1戶4人疏散撤離。

礁溪跑馬古道猴洞坑溪溪水暴漲，已越過路面，沖毀護欄。（記者江志雄翻攝）

台7甲線因豪雨道路坍方、中斷。（記者林敬倫翻攝）