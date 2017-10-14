中橫風強雨大！大禹嶺至太魯閣段預警性封路

台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣區段實施預警性封路，實際開放時間將視雨情發展及沿線狀況再行決定。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-10-14 07:52

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台8線中橫公路大禹嶺至太魯閣區段，沿線因有多處落石及泥流，公路總局為考量用路人行車安全，上午8點起實施預警性封路，實際開放時間將視雨情發展及沿線狀況再行決定。

公路總局洛韶工務段表示，籲請用路人非必要請勿進入山區道路，並請提前規劃改道行駛，目前山區雨勢、風勢強勁，請民眾務必注意行車安全。