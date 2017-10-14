蘇花公路10多處坍方土石流 延至下午3點再開放

2017-10-14 07:38
蘇花公路南澳段沿線坍方，公路總局出動重機具搶修。（記者江志雄翻攝）
［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花公路蘇澳到崇德段昨晚11點半實施預警性封路，原訂今天上午7點開放，公路總局人員清晨巡視路面，沿線多處積水及土石流，決定延至下午3點再開放。
蘇花公路山區雨勢大，有10多處路段發生土石流、坍方，其中以南澳鄉武塔到漢本之間最嚴重，公路總局基於安全考量，將繼續封路，呼籲用路人暫時不要開車上山，詳情可查公路總局省道即時路況系統。
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蘇花公路南澳段沿線坍方，公路總局出動重機具搶修。（記者江志雄翻攝）
［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花公路蘇澳到崇德段昨晚11點半實施預警性封路，原訂今天上午7點開放，公路總局人員清晨巡視路面，沿線多處積水及土石流，決定延至下午3點再開放。
蘇花公路山區雨勢大，有10多處路段發生土石流、坍方，其中以南澳鄉武塔到漢本之間最嚴重，公路總局基於安全考量，將繼續封路，呼籲用路人暫時不要開車上山，詳情可查公路總局省道即時路況系統。