家裡像垃圾場人夫崩潰！老婆和網友都被惹怒了

人夫PO出家裡照片向網友求救。（圖擷取自爆廢公社）

2017-10-14 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕一名人夫在臉書「爆廢公社」PO照片並求救，指家裡被妻子弄得跟資源回收廠一樣，請問網友該如何處理，照片中可見客廳、房間的衣服、雜物、垃圾亂丟，看起來相當「震撼」，吸引網友熱烈討論，沒想到，妻子和她的友人也跳出來掀底，許多網友也都看不下去掀起論戰。

該名人夫在「爆廢公社」PO照表示，有種病叫屯物症，要丟雜物老婆就會歇思底里，垃圾在地上也視不見，還說房間更恐怖，無奈表示「老婆之前全國抬拳道冠軍，我打不過她，想花錢請人來清她的東西還會翻臉」，人夫說自己真的好累，分不開是為了小孩，買過不知道幾份離婚協議書了，「不簽就不簽，為了小孩只能忍。」人夫還說，他老婆已經看到發文，仍對他嗆聲「不爽就離婚，怎樣。」

對此，妻子也不甘示弱在個人臉書發文說，「你XX的我都在幫誰擦屁股？收拾誰的殘局還要被幹譙？對啦！你喝酒就是辦正事，只要我做的就不算事。」「好啦叫那些覺得你是好男人好可憐的女人快把你撿回去，你就可以跟我順利離婚，記得請她們幫你出房租還有小孩註冊費喔，另外請她們貸款20萬好讓你天天喝酒...。」不過男方後來補充，他有在工作，小孩是分開支付學費。

也有疑似妻子親友留言說，「婚姻是兩人的事情，我不是沒看你顧小孩過，出去玩你就抱著小孩一直喝酒，喝掛了小孩子亂跑，羅馬不是一天造成的，家裡亂成這樣你沒份嗎？...當然兩人都有問題，只是看你討拍！看了就不爽。」

許多網友則回應「真的太失職了，這環境也太不衛生了吧」、「最可憐的是小朋友、「離婚吧，何必互相折磨」、「有些男生就只有一張嘴」、「不是家裡不整理就一定都是媽媽的錯，家庭是雙方的，不是只有媽媽一個人的，應該是要互相...」。

人夫說家裡像資源回收場一樣。（圖擷取自爆廢公社）