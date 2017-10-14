10/14 各報重點新聞一覽

2017-10-14 06:19

自由時報

軍人年改 所得替代率50~100％

政府推動軍人年改完成初步規劃。據透露，有關軍人年改最核心、軍人最關切的退休所得替代率，將比照美軍退撫制度，所得替代率五十％起跳，每在軍中多留一年，所得替代率多二．五％，依美軍退撫制，若服役滿四十年，退休俸就與服役時薪水相同，所得替代率達百分之百。總統府年金改革委員會就此呈報蔡英文總統，原則上已獲總統同意定調。

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張忠謀：學校學的只佔5%

台積電董事長張忠謀昨赴中央研究院，以「我的旅程」為題發表演講。他說，自己的人生有幾趟旅程，從最早想當作家，轉做機械工程、後進入半導體業，最後創業學做一個商人；「我人生的學習，九十五％是從畢業後才開始」，「學習主要目的是為了工作，次要才是工作外的主題，但絕對不是為了學位」，「當學習目的錯了，結果就是失敗」！

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女學生摔出公車枉死 超速、車門故障釀禍

今年三月放學搭乘基隆客運的十五歲碇內國中女學生蘇郁琦，路途中突遭甩出車外死亡案，當時一度傳出蘇女是被嬉鬧的同學推擠摔出，檢察官深入調查死因，發覺竟是司機過彎超速和車門漏氣故障兩大疏失，造成蘇女被甩出車外枉死；昨依業務過失致死罪起訴司機陳建中與檢修技正劉家誠。

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蘋果日報

妹睹慘劇常噩夢 落寞「少一個人」

「姊妹同進同出，如今形單影隻，怎能不傷心？」碇內國中女學生蘇郁琦摔出公車遭輾斃，讓家人既悲痛又不捨，從小帶大蘇女的阿嬤每日以淚洗面，蘇郁琦的妹妹目擊姊姊慘死，也常自責甚至做噩夢，經學校輔導才漸漸恢復平靜，阿嬤說，姊妹以前做什麼事都黏一起，如今少了一人，「妹妹落寞的神情，真叫人心疼！」

小心 颱風共伴 今天雨更大

受東北風加上第20號颱風卡努外圍雲系的共伴效應影響，昨宜蘭山區出現超大豪雨，山區道路滿目瘡痍，大台北也有大豪雨發生，汐止溪水暴漲衝入民宅，居民落荒逃難，陽明山降雨更高達487毫米。強風也造成海上交通大亂，台中更發生工人卡在30層樓高大樓的意外。氣象局預警，今共伴效應持續發威，新竹以北、東半部及高屏降雨持續，大台北及宜花雨勢加劇，南部降雨亦明顯增多，民眾應避免山區活動。

聯合報

是救國艦？還是救包商？ 慶富瀕破產恐全民埋單

承包獵雷艦的「慶富造船公司」不斷傳出財務問題，立委擔心若聲請破產，銀行團高達新台幣一百五十億元聯貸恐成呆帳。行政院長賴清德昨天在立法院表示，政府會採雙軌進行，一方面尊重司法調查，另一方面，融資銀行會管理慶富的財務，讓慶富的造船能力可以繼續發揮，讓計畫有機會走下去，「這是比較正面的方式，行政院正往這方向推展」。

十九大後、川習會前 蔡總統將出訪3友邦

總統府昨天宣布，蔡英文總統將於十月廿八日出訪太平洋友邦，為期八天七夜，主軸為「永續南島，攜手共好」，依序前往馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島。相關官員透露，蔡總統此次出訪不排除過境美國夏威夷或關島。

中國時報

英語列官語 搶救台灣軟實力

行政院長賴清德在立法院接受質詢時，表明台南市長任內推動英語為官方語言是因著眼「全球化」，綠委吳思瑤質詢時明白表示，英語行不行，悠關台灣「全球競爭力」與軟實力。定不定為第二官方語言，問題還很多，但不管從多益成績不如鄰國看，或從政策導向看，英語能力提升都該是重中之重，否則別說政策推動不了，國家競爭力也難提升。

頭已洗下去 聯貸銀行拚3贏

承攬海軍6艘新型國造獵雷艦案的慶富造船，資金缺口愈來愈大，恐提出破產聲請；聯貸銀行團的高階主管表示，國造獵雷艦的工作已著手進行，且有初步成果，政府應該積極介入、協助，不要讓這個案子因慶富資金缺口而走到解約地步，才能創造銀行團、國防部與海內外廠商的3贏局面。