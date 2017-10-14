12縣市豪大雨特報！台北、宜蘭風雨「紫爆」警戒

今（14）日東北風及颱風外圍環流雙重影響，台灣東半部及北部地區有陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-10-14 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（14）日東北風及颱風外圍環流雙重影響，台灣東半部及北部地區有陣雨或雷雨，南部地區及中部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨。因受到東北風及颱風外圍環流影響，氣象局針對12縣市發布大雨、豪雨特報。

氣象局表示，昨晚（13日）到今日清晨共伴效應仍明顯，加上颱風外圍環流更加接近，新竹以北、東半部及高屏地區降雨將持續，且大台北地區及宜蘭、花蓮雨勢加劇，須嚴防局部大豪雨或甚至是超大豪雨，白天起共伴效應雖然稍減弱，但颱風外圍環流影響仍明顯、水氣增多，因此除了北部、東半部持續有雨，南部地區降雨亦明顯增多，局部易有大雨或豪雨，尤其北部東半部地區仍易有豪雨以上等級的降雨，中部地區亦有局部短暫陣雨。

氣溫方面，新竹以北及東半部白天高溫僅約26至28度，其他西半部地區約29、30度，各地早晚稍有涼意，低溫約在23至25度間。

氣象局發布豪雨特報，今日台北山區及宜蘭山區有局部超大豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮、台東地區及新北山區、屏東山區有局部大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹、屏東地區及台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率。

氣象局預估，今年第20號輕度颱風卡努下週日（15日）仍位於南海，並逐漸西行通過海南島附近，預計將在下週一（16日）前後進入中南半島後減弱、消散；雖然颱風逐漸遠離，下週日（15日）仍受其外圍雲系影響，東半部及南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣則較日前明顯轉乾，大致為多雲到晴，僅午後有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，14日全台各地及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，雲林沿海地區風速大有揚塵發生。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 27 29 ~ 35 26 ~ 32 22 ~ 30

由於東北風及颱風外圍環流雙重影響，氣象局針對12縣市發布大雨、豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

今日天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷取自中央氣象局）