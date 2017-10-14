颱風外圍環流雨量驚人 台北、宜蘭山區防超大豪雨

累積雨量圖。（擷自氣象局網站）

2017-10-14 05:06

〔即時新聞／綜合報導〕受到強烈東北風及颱風外圍環流影響，氣象局今（14）晨發布大豪雨及強風的天氣警特報，台北山區及宜蘭山區有局部超大豪雨發生的機率，全台其他地區也不可掉以輕心，提醒民眾要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪處慎防淹水，用路行車注意交通安全。

氣象局資料顯示，除台北山區及宜蘭山區有局部超大豪雨發生的機率，宜蘭、花蓮、台東地區及新北山區、屏東山區有局部大豪雨發生的機率，基隆北海岸、大台北地區、恆春半島及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、新竹、屏東地區及台中山區、南投山區、高雄山區也有局部大雨發生的機率。

單日累積雨量前幾名已從宜蘭、花蓮逐漸轉到台東，截至今晨4時40分，以台東縣東河鄉都蘭村（都蘭國小）最高，達171.0毫米，其次台東縣延平鄉紅葉村、鹿野鄉也有129至133毫米；屏東縣泰武鄉北大武山步道2.6K；花蓮縣鳳林鎮、台東縣卑南鄉利吉村、美農村；宜蘭縣蘇澳鎮等都有逾百毫米的雨量。

另外陸上強風特報部分，台南以北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海並有較大風浪，民眾若到海邊活動須注意安全。