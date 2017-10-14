拚高鐵觀光 彰化生出「兩線雙星」

2017-10-14 01:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府開闢高鐵觀光旅遊，利用「台灣好行」與「高鐵快捷公車」串聯境內觀光點，從14日起又有「清水岩線」、「彰南快線」上路，讓彰化市區、鹿港、員林、田尾、田中、社頭、北斗、溪州與埤頭等地區通行無阻，縣府稱為「兩線雙星」。

彰化縣從今天起以5條快捷公車線串連高鐵觀光，其中以高鐵台中站到鹿港的「綠線（鹿港線）」最早開通，縣府再利用「台灣好行」公車開闢鹿港到王功、芳苑的「藍線（鹿港芳苑線）」，而高鐵彰化站通往員林再到鹿港的快捷巴士為「紅線（原6路公車）」，而今天上路的則為高鐵彰化站通往社頭清水岩寺的「橘線（清水岩線）」、高鐵彰化站通往溪州公園的「棕線（彰南快線）」。

副縣長林明裕表示，新上路的清水岩線主要通往社頭，「彰南快線」主要通往北斗、埤頭及溪州。五條線起站在彰化的共有4條，彰南這兩條線構成兩個圓環，看起來像是「2星」，與彰北兩條線的「2線」合稱為「兩線雙星」。兩條新線上路，剛好趕上溪州的黑泥季和社頭農會的創會百年大會，遊客可以利用大眾運輸工具參加活動，省去停車的麻煩。

清水岩線沿途分別停靠8個站，彰南快線停靠12個站，清水岩線行經清水之森（清水岩溫泉露營區）、彰化縣定古蹟清水岩寺、鐵道迷必訪福井鐵道文物館、百年老店新和春醬油、致力推廣在地製襪產業，並可進行可愛襪子DIY的樂活襪之鄉博物館與襪仔王觀光工廠；彰南快線行經網美拍照聖地田中貓村、擁有中部最大日式宿舍群的北斗老街、能夠騎乘單車浪漫賞花田尾公路花園、適合親子同樂的愛玩色創意館與冰粽發明館、網羅彰化各地特色伴手禮的彰化百寶村、亞洲首創稻米博物館台灣穀堡、平地最大的公園溪州公園、耗資上億打造的台灣園林景觀之冠-萬景藝苑。

班次時間表可上「台灣好行」查詢，網址：https://chbustravel.kktix.cc/events/freecard