歐洲發射第六顆哨兵地球觀測衛星

2017-10-14 01:14

〔中央社〕歐洲今天發射了第6顆哨兵（Sentinel）地球觀測衛星。此衛星隸屬耗資數十億歐元的哥白尼計畫（Copernicus program），並將監測火山灰與紫外線輻射。

路透社報導，哨兵5號（Sentinel-5P）衛星今天從普列塞茨克（Plesetsk）發射基地由羅克特（Rockot）火箭攜帶升空。該基地位於俄羅斯西北部的阿漢格斯克（Arkhangelsk）地區。

哨兵5號將從距地表824公里的軌道監測地球大氣層，監控造成航空危險的火山灰、損傷皮膚的高紫外線輻射等等。

此外，科學家們將利用哨兵5號數據加深了解臭氧層破洞如何形成。

歐洲太空總署（ESA）形容哥白尼計畫為有史以來最野心勃勃的地球觀測計畫。 歐盟和歐洲太空總署預計屆2020年對該計畫投入超過80億歐元（約新台幣2855 億元）。

歐洲哨兵網絡裡的第一顆衛星在2014年4月升空，提供陸地、海洋和水路的即時圖片。

法新社報導，哨兵5號是哥白尼計畫裡的第6顆衛星，也是該計畫第一個掌管地球大氣層監測的衛星。計畫內的其他衛星則監控森林覆蓋率、土地汙染和海洋汙染。

美聯社報導則指出，更早發射的哨兵衛星負責提供雷達影像及光學成象，也監測海洋與冰層。