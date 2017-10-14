醫病》婦排尿刺痛坐立難安3年 竟是「尿道肉阜」作怪

2017-10-14 00:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕48歲林姓婦人3年來尿道疼痛，尤其排尿更刺痛，像針在猛刺，解尿困難，後來痛到坐立難安，常常工作請假，就診婦產科、泌尿科認為是陰道或泌尿道感染，但吃藥都無效，一個月內痛到掛3次急診，還被轉到身心科，最後才發現在罹患「尿道肉阜」，切除肉阜後，症狀完全解除。

茂盛醫院婦女泌尿科主任謝卿宏說，尿道肉阜是長在尿道口下端一個紅色、突出的息肉狀小肉瘤，大小約0.4X0.6公分，狀似米粒或玉米粒，常被忽略，但非常敏感，只要輕碰一下，就讓患者痛不欲生，而且小肉瘤在尿道口肌肉層，會牽動神經，解尿時更加刺激疼痛。

謝卿宏說，尿道肉阜少見，發生原因不明，但多出現在50、60歲的停經婦人，應該是缺乏荷爾蒙造成，症狀有解尿時極度疼痛、性交疼痛、頻尿、血尿，嚴重會覺得外陰部或尿道口酸痛難耐，如果未做內診或內診時忽略尿道口的病灶，常被誤認為是慢性泌尿道感染或是膀胱炎，沒有對症治療，不會好。

謝卿宏說，對有症狀的尿道肉阜患者，治療時都必須排除尿道癌，林婦沒有停經，但5年前罹患乳癌，可能是癌症藥物治療造成荷爾蒙問題而罹病，今年8月為她進行尿道膀胱鏡檢查，採尿液做胞學檢查，再以電刀切除肉阜確診。

林婦在切除尿道肉阜後，尿道口的疼痛感立刻消失，終於不再為排尿所苦，恢復正常生活，昨天開心分享經驗，希望有同樣痛苦的病友也能早日對症治療。

謝卿宏說，患者術後使用陰道內雌激素藥膏或塞劑，可預防尿道肉阜復發與避免生殖泌尿道進一步老化。

另名63歲莊姓婦人也有頻尿、解尿疼痛病狀，數月來不斷被診斷為尿道發炎，服藥仍無法改善，變得不喜歡外出，後來確診為尿道肉阜，手術切除後康復，不用再吞止痛藥。

謝卿宏建議，中老年婦女若長期有頻尿、解尿時極度疼痛、性交疼痛、血尿、未解尿仍覺得外陰部或尿道口酸痛時，應盡速就醫找出問題，及早解決。