驚！峨眉湖支流漂浮臭「綠油」 環局初判優養化

新竹縣峨眉鄉峨眉湖支流石井溪最近湖面常出現一片「綠油」，鄉親擔心是否遭人偷排有毒廢水。（黃森昌提供）

2017-10-13 23:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉峨眉湖（又名大埔水庫）的支流石井溪，最近湖面常出現一片會發臭的「綠油」，鄉親擔心是否遭人偷排有毒廢水。縣府環保局說，現勘初步研判，應是久旱不雨，加上天氣酷熱，造成優養化現象，但仍採集水樣送驗確認。

峨眉鄉公所清潔隊長彭日明說，有鄉民反映，峨眉湖支流石井溪紅橋一帶，近來經常出現一層綠色物質，像油一般浮在湖面，會散發臭味，看起來有點可怕，擔心是不是有人趁假日或入夜後偷排有毒廢水。峨眉鄉公所立即通報環保局，環保局也隨即會同公所、鄉代黃森昌、苗栗農田水利會大埔水庫工作站等單位現勘。

有鄉民懷疑說，石子溪社寮坑以下、石井溪和赤柯山農路旁小溪，不必等假日、也不用等天黑，天天都髒兮兮，味道濃郁，色深不見底。

黃森昌說，太久沒下雨、氣溫高、水沒流動等，都可能是原因；至於是否有人為因素，大家一起來努力改善。

環保局副局長羅仕臣說，初步研判應是乾旱，加上酷熱，藻類繁殖快，導致湖水偏綠，加速優養化。環保局已採集水樣，將檢驗氨氮、化學需氧量（COD）、重金屬等。

峨眉湖屬於農業灌溉用水，非民生用水，大埔水庫工作站說，久旱不雨，今夏水庫僅7月洩洪，迄今不曾再放水；目前水位約68.15公尺，日常監測pH值、導電度、重金屬等項目都正常。

另外，日前竹北市頭前溪隆恩堰出現死魚，環保局在下游處採集水樣的檢驗報告出爐，羅仕臣說，pH值、COD、銅、鋅、鎳等項目都符合法規標準，請鄉親不用恐慌。