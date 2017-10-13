中正大學毒狗事件發酵 學生怨校外流浪狗多到嚇人

中正大學學生反映，校園內外都有流浪犬，校園內較溫和，但校園的犬隻，可能有追趕行人或騎士的行為，相當危險。圖為校園內的犬隻，與毒狗事件無關。（資料照，記者曾迺強攝）

2017-10-13 22:35

〔記者曾迺強／嘉義報導〕國立中正大學大門前神農路口的周邊路段，有9隻流浪狗在上月被毒死，涉案的王姓婦人今天上午在民雄鄉自宅被警方逮捕，她宣稱常遭流浪狗追趕，加上圈養的雞被狗咬死，才下藥毒狗；不少網友譴責婦人毒狗行為，也有當地學生認為，中正大學周邊流浪狗「多到嚇死人」，促有關單位積極作為，減少流浪犬追人機率，也減少犬隻隨意便溺，造成環境髒亂問題。

中正大學大門前的「大吃市」商圈周邊流浪狗群聚問題由來已久，中正大學學生許辰燁說，白天常見流浪狗在商圈周邊神農路、公園路、裕農一街附近出沒，偶爾會躺在大吃市人行道上曬太陽，牠們晚上則會鑽進草叢休息，走路或騎車經過都要提高警覺，以免被吠叫或追逐致發生車禍。

嘉義縣家畜疾病防治所動物保護課長張安吉說，因應2月上路的「零安樂死」政策，嘉縣推動「精準捕捉」，為避免僅能收容110隻的嘉義縣流浪動物中途之家（民雄動物收容所）爆滿，經民眾指認有攻擊性的犬隻，才派員捕捉，目前每月捕抓流浪狗貓隻數不到20隻；9月起實施「浪犬絕育回置計畫」，目前已對50隻流浪狗結紮，控制族群增加。

不只是官方投入犬隻絕育，中正大學寶貝生命社學生也自發性投入減少流浪狗工作；寶貝生命社前社長石旻樺說，校園內流浪狗不多，但校外的「大吃市」有多家簡餐、小吃店，有食物誘惑，流浪狗自然會聚集，先前在校內宿舍區及商圈店家張貼勿餵食「毛小孩」宣傳標語，社團也自籌經費，自去年7月至今年7月為9隻狗、3隻貓絕育。