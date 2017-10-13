東北風助長 金門燒大火 恐危及料羅新村

金門縣金湖鎮料羅新村與新塘旁樹林發生大規模火災。（圖擷自爆料公社）

2017-10-13 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕今天下午5點25分左右，金門縣金湖鎮料羅新村與新塘旁樹林發生大規模火災，火勢在東北季風的助長下一發不可收拾。民眾在臉書社團上指出，截至晚間10點30分，火災仍未撲滅。目前，金門縣消防局協同軍方，已出動大批人力緊急灌救。

金門縣政府工策會王中聖幹事表示，目前已出動19輛消防車，包含港消1輛、機場消防班1輛以及軍方2輛消防車，都已投入救災，自來水廠也派員協助水源調配。由於目前火勢蔓延迅速，救災方式以周界防護為主，以避免造成生命財產為害。同時也將申請空勤直升機協助。

根據《蘋果》報導，目前初步研判，起火原因疑似為居民焚燒金紙釀禍。起火處離料羅新村僅隔不到10公尺寬的馬路，為了避免災情延燒危及村落，消防局和林務所還緊急調派5輛怪手準備構築防火巷。此次火災規模之大歷年少見，在強勁的東北季風吹拂下，火勢仍往樹林延燒，無法有效控制。

金門縣金湖鎮料羅新村與新塘旁樹林發生大規模火災。（圖擷自爆料公社）

民眾指出，全島警消已動員救災。（圖擷自爆料公社）