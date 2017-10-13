今晚至明晨北部、宜花防超大豪雨 明白天全台有雨

東北風與輕颱卡努產生共伴效應，中央氣象局13日發布8縣市大雨及豪雨特報，包括宜蘭、台北市部分地區上午累積雨量都已破百毫米，市區吹起強風並下起大雨，讓街頭行人吃足苦頭。（記者廖振輝攝）

2017-10-13 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕明（14）天白天受到颱風外圍環流影響，除了北部、東半部有雨外，南部降雨也將明顯增加。花東地區容易有豪雨等級以上的降雨，中部也可能有短暫飄雨的機率。氣象局指出，今天晚上到明天清晨大台北、花蓮和宜蘭雨勢還會加劇，須提防大豪雨甚至超大豪雨。

中央氣象局指出，今天入夜到明天清晨，共伴效應加上颱風外圍環流更加靠近，新竹以北、東半部以及高屏地區會持續降雨，大台北、花蓮和宜蘭雨勢還會加劇，須提防大豪雨甚至超大豪雨。

氣象局表示，明天白天共伴效應會稍微減弱，不過仍會受到颱風外圍環流影響，而且北抬的水氣會增加，所以不止北部、東部會持續有雨，南部的降雨也會明顯有感，可能會出現大雨或豪雨。花東地區也容易有豪雨等級以上的降雨，提醒民眾慎防瞬間大雨，並且留意最新的氣象資訊。

目前，卡努颱風位於南海持續往西移動，週末台灣附近的水氣偏多，北部、東部和南部的降雨機率偏高。

週日水氣減少 雨勢漸減緩

至於天氣何時才會好轉呢？《天氣風險公司》指出，週日（15）開始水氣會慢慢減少，雖然還是有雨勢，不過預期會減緩，下週一、二（16、17）開始，會有幾天穩定的天氣。不過之後就要留意菲律賓東方的低壓發展，可能在下週有機會發展成為颱風。

氣溫方面，明天新竹以北和東半部，高溫只有26至28度，其它地區都在29至30度，各地早晚稍有涼意。

紫外線指數的部分，明天除了澎湖為高量級，其他地區皆為中量級。

空氣品質方面，中南部皆為普通，其他地區都是良好。

截至晚間9點45分各地豪雨特報情形。（圖擷自中央氣象局）

截至9點50分，宜蘭市、壯圍鄉和台東市列為一級淹水警戒範圍。（圖擷自水利署）

卡努颱風位於南海持續往西移動。（圖擷自中央氣象局）

新竹以北和東半部，高溫只有26至28度。（圖擷自中央氣象局）

明天澎湖紫外線指數為高量級。（圖擷自中央氣象局）