加工出口區半導體產業聯盟啟動 首期21家廠商參與

加工出口區半導體產業聯盟今晚簽署啟動。（聯盟提供）

2017-10-13 23:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕「加工出口區半導體產業聯盟」，今晚在經濟部、高雄市政府、工研院與南部多所大學見證下宣告啟動，首期共有21家廠商代表簽署聯盟協議，聯盟主席由日月光集團資深副總經理周光春擔綱。

該聯盟由經濟部加工出口區促成，以產業聚落打造共同目標，推動策略夥伴合作關係，進而發展完整產業鏈基礎，展現半導體研發與技術動能，厚實台灣半導體的國際競爭力。

與會人士包括經濟部加工區管理處長黃文谷、電機電子工業同業公會理事長沈塗津、高市經發局長曾文生、台灣永續供應協會理事長賴樹鑫、工研院電子與光電系統研究所副所長高明哲、經濟部工業局電子資訊組副組長呂正欽、國立中山大學副校長陳英忠、國立高雄第一科大研發長蔡匡忠等。

聯盟主席由日月光集團資深副總周光春擔任，副主席則為華泰電子副總經理李俊寬、恩智浦半導體副總經理林梅齡、台虹科技總經理陳建志、全台晶像副總經理林和興等四位出任。

第一期21家會員廠商：日月光、華泰電子、恩智浦、台虹科技、全台晶像、楠梓電子、華致資訊、台灣捷康、台灣檢驗科技、長華電材、高雄興亞、穎崴科技、李長榮化工、亞東工業楠梓分公司、高準精密、詳維科技、華東科技、頎邦科技、台灣典範、台灣京三、致茂電子