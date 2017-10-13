台南鹽水國小別開生面讀報教育 推動閱讀

「讀報闖關Go」活動，學生闖關玩的開心。（記者楊金城攝）

2017-10-13 23:56

〔記者楊金城／台南報導〕鹽水國小今天舉辦別開生面的「讀報闖關Go」活動，二年級學生挑戰闖關，人人有獎品，還從活動中獲得能學以致用的生活小知識。

鹽水國小獲得在地華新麗華公司鹽水廠全額贊助鹽水區內國小推動讀報教育一整個學年，與國語日報合作，期盼透過報紙增加學生閱讀資源，擴展視野，奠基語文能力。

鹽水國小特地舉辦「閱讀闖關Go」活動，華新麗華的員工擔任閱讀志工，還聘請專業語文講師授課，提升志工專業知能，再擔任各關關主，與學生同樂。

「閱讀闖關Go」有9個關卡，包括「成語猜猜看」、圖象邏輯的「戲說小亨利」、數學推理的「益智小學堂」、文字思考的「圖文轉轉盤」及「字字小宇宙」、童詩「創作遊樂園」、認識報紙的「版面拼貼趣」、科學常識的「神秘百寶箱」及「悄悄話抱報」。

其中「神秘百寶箱」還是以華新麗華的不鏽鋼產品進行知識問答。學生翁瑋澤說，成語猜猜看最好玩的。學生趙庭逵與趙玟淞兩人一組挑戰「戲說小亨利」，將圖片重組後，又說又演逗趣的小故事。

動態的活動能引發學習興趣，校長盧彥賓表示，閱讀是認識世界最好的媒介，這次活動將知識具象化，在與志工互動中，學生展現了很好的學習成效。