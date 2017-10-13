保健》學會挑選濾藍光產品 你才能真正保護雙眼

2017-10-13 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕現代低頭族人手1台手機、平板、筆電，成為生活中不可或缺的重要存在；但這些3C產品為了維持亮度，會發出比傳統映像管（電視）更強的藍光，成為眼睛健康的頭號殺手。那究竟千奇百怪的濾藍光APP、濾藍光保護貼乃至濾藍光眼鏡鏡片，能為眼球保衛帶來多少效果呢？

據《華人健康網》報導，藍光其實普遍存在於生活週遭，但3C產品的藍光更加強烈。眼睛長期直視3C螢幕會造成慢性刺激、使黃斑部發炎，而讓黃斑部產生的廢物不易排出、形成黃白色顆粒堆積在色素性視網膜細胞下方，稱為「隱結」。一旦隱結破裂導致出血，將造成中央視力缺損，病患便無法用正眼看清事物。

此外，由於藍光是能量較強的可見光，它會穿透角膜與水晶體直射入黃斑部，使黃斑部感光細胞損傷，造成病變。以前好發於老年人的黃斑部病變有年輕化趨勢，近年眼科門診的青壯年族群激增了三分之一。

手機濾藍光APP真的能抗藍光嗎？

很多人都會下載的濾藍光APP，原理是透過調整螢幕的色彩與明暗、進而降低3C螢幕對人眼的藍光能量。在所處的環境為正常光時，建議選擇畫面別太紅或太黃的正常色溫模式，避免螢幕色彩失真；但位於晦暗的環境中時，選擇藍光刪減較多的低色溫模式為佳。不過這些APP經由測試，發現每個模式的色溫都有數值校對落差之嫌，不見得真的能發揮效用。

如何挑選有效的藍光保護貼？

經實際測試發現，貼了藍光保護貼的手機藍光確實有減少，波段的實際阻隔率達2至3成左右，但會造成人眼對黃綠色之感知能力偏差。選擇保護貼時最好鎖定較有保障的大廠牌、挑選經過國際認證合格的產品，並親臨現場測試，看是否有色彩失真的問題。

如何挑選抗藍光眼鏡？

抗藍光鏡片種類很多，分為無底色的反射型鍍膜鏡片與有底色的吸收型染色鏡片。前者透明美觀、細看有一層淺淺的藍色反光，但能阻隔的藍光只有約10～12％、效果稍差；後者鏡片則帶有深淺不一的黃或綠色、依染色深淺可直接吸收藍光，阻擋約60～70％，效果較好。

原文請見：

《華人健康網》濾藍光鏡片、手機保護貼、APP 真能護眼？