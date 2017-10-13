「讓您們跟著蒙羞…」 誤傳裸女照檢察官PO文道歉

2017-10-13 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕由許多現任檢察官加入的「劍青檢改論壇」LINE群組近日傳出，有群組成員不慎誤傳裸女照到群組中，讓不少女性群友看了直呼「好尷尬」，這名檢察官今晚特地在群組內向全國檢察官再三道歉，並解釋為何會誤傳。

「劍青檢改論壇」LINE群創立以來已有235人加入，成員多為現職檢察官，不過有名男性檢察官日前卻誤傳了1張裸女照到群組內，之後他連續發出多則訊息向群友道歉，除了表示「自己開啟不明檔案後就被上傳，真的很抱歉」，也慌張向其他群友求助「有誰可以幫我刪掉嗎，或教我怎麼刪掉」。

《蘋果日報》報導，事件傳開後，今晚這名檢察官於群組PO文道歉，表示自己不小心上傳不雅照片到劍青檢改論壇，對於造成全國檢察官困擾與損害全國檢察官形象深感抱歉，「謹再次向全國檢察官，尤其是劍青檢改論壇的全體檢察官，與全國的女性同仁致歉。真的很抱歉，造成您們困擾，也讓您們跟著蒙羞，真得很抱歉。」

這名檢察官也解釋說，他最近自費購買了一個電腦螢幕，當時他正好在使用電腦版的LINE，在查看劍青檢改論壇的貼文時，剛好有朋友寄信給他，他打開後發現是照片，但想刪掉時卻不知道點到哪個圖示，竟將照片傳到論壇內，他也呼籲「希望各位不要跟我犯同樣愚蠢的錯誤，而對全體檢察官造成困擾與傷害。」