恆春彈痕牆遭亂補追凶 居民痛罵「腦子有洞怎不補！」

古城彈痕牆遭亂補追凶，居民痛罵「腦子有洞怎不補！」（記者蔡宗憲攝）

2017-10-13 20:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東國定古蹟恆春古城彈痕牆遭水泥填平事件，屏縣府文化處文資所今初步調查，未發現任何機關進行施工，不排除是民眾刻意所為，已經請恆春警方調閱周邊監視器追查，並組成專案小組研議修復方式。

「腦子有洞為何不補起來！」氣憤的文史工作者念吉成表示，初步訪查，有居民指稱3、4天前似乎有一部貨車、3名工人到城牆附近施工，但沒人知道工程人員把彈孔及部分城牆殘跡補平，公部門竟也恍然不知，實在有點離譜。

屏縣府文化處副處長曾龍陽指出，收到訊息後，查證文化處及恆春鎮公所都沒有維護工程，文資所立即啟動緊急應變措施，進行現況查證，通知恆春警察分局至現場採證調查，並調閱監視器緝凶。

經文化處人員初步檢視，本次遭水泥填補古城彈孔洞，因材料差異與黏結程度，已危害古蹟本體，為了研究如何移除水泥，避免原牆體二次傷害，文化處將組成專案小組邀請文資委員及中央文資局長官現勘，研議修復方式。

屏縣文資所主任王文章表示，幾月前發生恆春西門毀損車主被移送，遭法院判決裁罰9萬多元，本次古城牆面因該彈孔深具歷史場域精神意涵，確有其歷史珍貴價值保存重要性，文化處表示將慎重查處，若發現是蓄意破壞古蹟行為，將依法究責絕不寬貸。