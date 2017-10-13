「共伴效應」易釀雨災強似颱 氣象專家解釋原因

由東北風及颱風外圍環流交互作用所形成的共伴效應，往往替台灣東部與東北部帶來強降雨，甚至造成人員傷亡等嚴重災情。（中央氣象局）

2017-10-13 20:40

〔記者吳柏緯／台北報導〕由東北風及颱風外圍環流交互作用所形成的共伴效應，往往替台灣東部與東北部帶來強降雨，甚至造成人員傷亡等嚴重災情。根據統計與文獻紀載，包含卡努颱風在內，過去半世紀以來至少有18個颱風發生共伴效應影響台灣，例如2000年造成嚴重災情的象神颱風、2010年的梅姬颱風都是典型的共伴效應案例。

降雨強度大 滯留時間長

天氣風險公司總監賈新興指出，共伴效應是指位在菲律賓呂宋島附近的熱帶性低氣壓向北輸送暖濕空氣，剛好遇上北方的冷高壓所帶來乾冷的東北風，兩者在宜蘭外海形成滯留的雲雨帶，由於水氣充足因此為東部及東北部帶來強降雨。

氣象專家吳德榮指出，共伴效應的特色之一是東半部強降雨而西半部雨勢不大。他進一步分析，由於降雨強度大且滯留時間長，因此累積的雨量往往超過颱風通過台灣所帶來的雨量。而且發生共伴效應時颱風往往未登陸台灣，因此很容易被輕忽。

過去50年 至少有18個颱風引起共伴效應

根據資料顯示，過去半個世紀以來，至少有18個侵襲或路過台灣的颱風引起共伴效應，輕則豪雨成災，重責造成人命喪失。

2000年的象神颱風引發了共伴效應，為台灣北部、東半部、恆春半島及中南部山區帶來豪雨，總計造成全台64人死亡、25人失蹤與65人受傷；2010年的梅姬颱風也為台灣東部帶來強降雨，更引起蘇花公路土石坍方，1輛自小客車與2輛遊覽車受波及，造成26人死亡的重大交通事故。

此外，包含1987年的強烈颱風琳恩，造成北部汐止、內湖、南港等地淹大水；1998年造成北部及東部多處道路坍方、河水暴漲與淹水的強烈颱風瑞伯，均是共伴效應的典型個案。