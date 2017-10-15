旗袍男搜羅上千藏品 件件留存舊時故事

袁建偉平時都將旗袍收在木箱中，閒暇之餘則會拿出旗袍晾曬、除濕，這個過程對他而言就像是與旗袍「約會」。（林奕安攝）

2017-10-15 08:30

〔記者邱璟綾／香港報導〕成衣時尚當道的年代，讓原本在女性間風行數十年的旗袍被貼上過時的標籤，但香港32歲的男性收藏家袁建偉對旗袍情有獨鍾，12年來收集了上千件中港台三地的旗袍，為民間的旗袍文化保存完整圖譜。

會開始愛上旗袍，對袁建偉來說全是偶然，10歲那年，一張女子身著旗袍的黑白照，眉目間典雅的氣息，讓他以為是女星肖像，直到意外得知影中人竟是以幫傭養大一家人的祖母後，他才發現「旗袍」是改變女性氣質的關鍵，從此他不畏外界眼光，一頭栽入旗袍世界。

身為一個男性，卻愛上婦女衣櫃裡的旗袍，如此衝突讓袁建偉在收藏旗袍時總背負許多原罪，「剛開始真的很辛苦，因為我是男生，每次問人『有沒有旗袍？』都被當成變態」，他靠著不斷詢問身旁女性、深入舊樓、廢墟，在垃圾堆中淘寶，終於打開收藏旗袍的知名度，短短12年間，超過千件的旗袍豐富了他的生活。

袁建偉的收藏多屬於民間日常穿著的旗袍，從1950年代海派風味十足的傳統旗袍，到1970～80年代融合西方設計的新式旗袍，其中更不乏海外華人捐贈的老旗袍。對於自己的藏品，袁建偉幾乎如數家珍，旗袍主人是誰？當時為何會製作這件旗袍？回憶起夾藏在一針一線裡的情感，總讓他的心裡湧現滿滿感動。

他認為，每一件老衣服都有它的故事，這也是旗袍迷人之處，但也不禁感嘆，「社會進步了，傳統卻不斷消失」，在收藏旗袍的過程中，他發現香港的旗袍師傅只剩下不到10位，其中最年輕者都已年逾七旬，讓他決意以文化傳承為己任。

因此他拜師、學習服裝設計，甚至到中學授課，旗袍幾乎佔據了他的生活，但袁建偉平靜地說，「推廣旗袍文化，不只是讓人穿上它，還要讓人認識它」，因此他帶著熱情走上講台，告訴學生如何認識旗袍？「哪怕100人中只有1人能夠理解，那也足夠了」。

他說，因為喜歡旗袍所以自稱「旗袍男」，這個別稱對他而言意義重大，彷彿有了使命感，一生都將與旗袍的絲絲縷縷交織成一片永不褪色的華錦。

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