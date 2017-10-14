台灣土地土長41年 他竟差點變成韓國流浪漢…

2017-10-14 00:18

〔記者陳建志／台中報導〕操著一口流利台語的陳振榮，在台中土生土長41年，竟差點成為韓國流浪漢！

陳振榮當年因韓籍母親和台籍生父非婚生下他，以致無法報戶口，為了上小學只好拿韓國護照、居留證成為韓僑。

民國94年，陳男居留證到期忘記展延，變成逾期居留，因法令規定需境管3年才能再入境，但身分是「韓國人」的他，不但不會說韓語，在韓國也沒有親友，一旦出境到韓國回不了台灣，恐成街頭流浪漢，12年來時時提心吊膽，直到今年6月找上立委何欣純，經多次與內政部移民署、外交部等單位協調，終於在上月專案核准不予管制入境，讓他放下心中大石頭。

陳振榮說，阿公、阿嬤都是韓國人，阿公因跑船曾住在高雄，媽媽也因此在高雄出生。韓籍媽媽後來認識台灣籍的爸爸，因不知生父已有家庭，兩人交往並生下他，因生父原配不諒解，不願領養，讓他無法報戶口，一直拖到念幼稚園大班即將上小學，阿嬤擔心他無法入學，才到韓國幫他歸化為韓國籍，陳振榮從此拿著韓國護照，成為韓僑。

陳振榮說，取得居留證後，國小、國中都在台中念，一直到18歲要考駕照，阿嬤才第一次拿出居留證給她，一再叮嚀不能弄丟，而原本一直由媽媽幫他辦理居留證展延，後來媽媽要他自己辦，卻因疏忽，民國94年5月到期後未展延，變成逾期居留。

說，他四處詢問各單位，都告知需出境並境管3年，但自己不會說韓國話，在韓國也沒親友，一旦離開台灣恐成為韓國街頭流浪漢，12年來時時提心吊膽，擔心遭送出境，也因身分不明，不敢找正式工作，真的很不方便。

今年6月，陳振榮找上立委何欣純，媽媽還特別寫陳情信，希望轉交給蔡英文總統，經多次和內政部移民署、外交部等單位協調，終於在9月專案核准不予境管。他拿到公文時，眼眶泛紅感謝何欣純。

從未離開過台灣，卻是韓國人的陳振榮，10月15日將第一次踏上韓國土地，重新辦簽證，回台再拿著停留簽證和公文重新辦外僑居留證合法居留。他昨天開心地說，12年來心中的大石頭終於可以放下，也希望早日取得中華民國籍，因為「我真的是台灣人！」

立委何欣純認為，在跨國婚姻、就業、就學流動如此頻繁的現在，一些小孩出生後無法選擇成為「黑戶」，認為包括國籍法、入出國及移民法等相關法規太過僵化，基於人道和人權，將研議修法讓類似陳振榮的狀況獲得解決。