生吞活蛙、戴死豬頭 勤益科大被爆迎新活動超噁

2017-10-13 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕國立勤益科大日前有部分科系合辦迎新宿營，卻爆出有帶隊學長姐互相惡整，吃廚餘、生吞活蛙、戴死豬頭等噁心事態盡出，爆料的學生家長痛批，應全面禁止這種「下流迎新」，勤益科大方面則表示，事後校方已啟動輔導機制。

校方︰已啟動輔導機制

近日曾有網友在Dcard貼文，質疑勤益科大凍企應3系（冷凍系、企管系及應用英語系）迎新「把羞辱當成有趣」，並指學長姐做出不好的榜樣，真的有點難看，當時就有人提到，無法接受到了大學還用舔腋下、吃廚餘，甚至吃蟲、吃青蛙等方式來當活動的處罰內容，引發一陣議論。

據《蘋果日報》報導，爆料學生指出，他們期待的迎新應該是同學們互相認識，沒想到學長姐卻是上演離譜鬧劇，且學長姐似乎也知道這種行為不妥，現場也禁止錄影及錄音，他們是冒著被抓到的風險才偷拍到幾張照片，希望能藉此揭露這種噁爛的活動。雖沒有大一新生被懲罰，但目擊過程也是一種「視覺強暴」。爆料的學生家長則痛批，這種「下流迎新」應該全面禁止，否則傳承下去若越玩越過分，難保不會有一天真的出事。

系學會︰不是真的處罰，只是在做效果

針對這些批評，主辦的系學會學生則表示他們為這場迎新準備了半年，沒想到結果變成這樣，他也強調其實這些處罰都是大家想出來的創意，參加表演的同學都知道不是真的被罰，「真的都是做效果」。至於不准拍照，則是擔心被其它迎新活動抄去，未來會檢討，在安排活動內容時別讓新生產生不愉快的感受。

勤益科大主任秘書賴秋庚則說，校方在事後已啟動輔導機制，並指主辦的同學是希望讓新生感受到他們的熱情，沒想到會造成部份新生的不愉快，未來將要求各系所迎活動要尊重參與學生的感受，別再有類似的不當內容。