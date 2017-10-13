超不方便！溪州公園休園 尿急上廁所要走1公里

溪州公園公園區近日布置「中台灣農業博覽會」會場而休園，卻意外引發廁所使用不便問題。（記者陳冠備攝）

2017-10-13 19:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州公園近日開始布置「中台灣農業博覽會」會場，公園區暫時封園，坐落公園區旁的森林區成為民眾遊憩的好去處，不過，有遊客抱怨，「尿急找不到廁所」，即使發現指示牌，卻要走1公里才有廁所，讓人傻眼，希望可以設置臨時流動廁所。縣府表示，公園區前門廁所可開放使用，但森林區設置流動廁所目前有難度，需再研議。

溪州公園分為公園、森林、苗木三大區，其中，公園區從10月1日至11月4日布置「2017中台灣農業博覽會暨國際盆栽展」會場，暫時休園，但近日溪州公園增設公車8號線停靠站，有許多不知情民眾到站後才知無法入內上廁所，只好忍著膀胱離開；另外，位處中段的森林區也沒有廁所，要走到1公里外的苗木區才有，若繞道到公園區前門，也要近1公里，對於內急者可謂進退兩難。

縣議員李俊諭今天會同縣府城觀處官員到場會勘，他說，雖然管理單位貼上黃色指示牌指引，卻沒告知廁所遠在1公里外，當人有三急時，真的會急死人！希望休園施工配套措施要做好。

農業處副處長郭至善說，公園區暫時休園1個多月，但前門仍有管理員，若民眾真的內急，是可以開放前門讓民眾使用廁所，但後門是施工重點，目前無法開放。

城觀處副處長許俊宏則說，森林區本來就沒廁所，因應休園有考量設置，但森林區管轄單位眾多，地點與施工方式仍須再研議。