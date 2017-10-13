麻豆和風文化祭明登場 公主玩具御殿彩線球來台首展

日本和歌山市在總爺展出「紀州漆器」及「御殿彩線球」兩項傳統工藝。（記者楊金城攝）

2017-10-13 19:06

〔記者楊金城／台南報導〕一年一度的麻豆總爺和風文化祭又來了，紀州漆器及御殿彩線球都是來台首展，遊客想要體驗日本「和風」之旅，明天一起來總爺藝文中心準沒錯。

台南市文化局、台南市台日友好交流協會今年特別邀請日本和歌山市在總爺展出「紀州漆器」及「御殿彩線球」兩項傳統工藝。

台日友好交流協會理事長郭貞慧說，其中御殿彩線球原是宮廷內公主的玩具，後來宮女告老返鄉後將此技藝傳入民間，變成日本家庭為女兒出嫁的嫁妝，蘊含圓滿祝福之意。

總爺和風文化祭在14、15日的開幕活動，就邀請彩線球職人青木瀑布美、高橋久代，漆器職人谷岡公美子和林克彥現場展演、解說。

開幕活動還有日本傳統和風魔術、歌舞伎演出、日本輕音、日本演歌、古箏演奏等，同時也規劃了和風市集，讓民眾可以藉由職人實演和各式的日本文化體驗，感受和風洋溢的氣氛。

文化局長葉澤山說，總爺和風文化祭的文物展覽從明天起展至12月24日止。由和歌山市的谷岡漆藝及漆屋Hayashi的兩位職人展出26件紀州漆器作品，這項日本江戶時代流傳至今的傳統精緻工藝在總爺百年古蹟裡展出，呈現時空交錯的文化之美。御殿彩線球則展出精美的34件作品。