手工製麵師傅的堅持 機器無法取代的感動

2017-10-16 07:30

〔記者武純淳／彰化報導〕彰化福興鄉在極盛時期曾有10多家手工麵線廠，如今僅剩阿義麵線堅持著，不願百年傳統技藝失傳，在祖厝的三合院內，總能看到白色線海交融，在這裡曬著的，還有彰化人逐漸遺忘的製麵回憶。

全台製麵廠不少，機器與半機器設備，近8成比例取代傳統手工製麵，但問林正義為何不以機器製作來讓自己省力些？他笑說：「傳統產業逐漸沒落與凋零，科技雖然進步，但機器總是少了點人味，趁自己算年輕也還有心，幹嘛不做？」

百年三合院位於偏僻的鄉間小巷內，壓克力招牌標示著僅此一家的阿義手工麵線，廣場就是曬麵場，林正義重複著日復一日的曬麵工作，過程可不輕鬆，製作費時、程序繁瑣，最重要的得看天吃飯，無論是氣候、溫度、濕氣，都會影響到曬麵成果的好與壞。

只見林正義拉著一條條直徑約0.5公分、長1公尺多的麵線，先拿到屋外與妻子互相拋拉，原本約0.5公分粗的麵線，才能變得又細又長，但這動作需掌握好力道及巧勁，麵線才能拉得夠細卻不斷。

拉好的麵線還得立刻拿到院子裡晾曬，經年累月，林正義一家人默契十足，媽媽、太太以及女兒全員出動，一轉眼，三合院頓時晾滿麵線，微風輕拂下的白色麵線，就像波浪一樣自然滾動，藍天下的紅瓦古厝，除了這美景讓人感動不已，也讓人看見林正義對於手工製麵的堅持。

阿義手工麵線：（04）778-3133，彰化縣鹿港鎮福興鄉福興村福興路129巷9號