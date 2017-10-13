重度腦麻患者陳淑玲 返校工作圓夢

曾榮獲身障模範勞工的37歲重度腦性麻痺患者陳淑玲，昔日是花蓮畢士大教養院生，北上工作後，如今返校任職，盼能幫助同為身障者的院生。（圖取自陳淑玲臉書）

2017-10-13 23:26

［記者王峻祺／花蓮報導］曾榮獲身障模範勞工的37歲重度腦性麻痺患者陳淑玲，昔日是花蓮畢士大教養院生，靠著艱辛復健之路，勉強自理生活，在陸續考取五張電腦證照後，北上至律師事務所工作，目前則選擇返回畢士大工作，不僅常受邀演講，還繼續進修學會計，努力圓夢、不向生命低頭。

「我要做生命勇者！」一出生就被醫生診斷出患有重度多重障礙的陳淑玲，3歲時遭家人遺棄，輾轉來到畢士大教養院，在院方照護及經歷漫長的復健後，終於能靠著鐵鞋和枴杖走路。

陳淑玲說，院長溫秀娥曾鼓勵她「殘障沒有特權！別人也沒有理所當然要幫妳，凡事都要自己努力，將來才有機會在社會上立足」，才會決定在23歲時獨自到台北奮鬥，為自己圓夢，創造無限可能。

她說，身障者在台北生活不易，中間有許多挫折及心酸外人難以想像，面試時更處處碰壁，許多雇主總以「謝謝，再連絡」結尾，讓她絕望到一度想要放棄，但還好有間個人律師事務所的老闆願意提供機會，讓她成功踏出人生職涯的第一步。

陳淑玲回憶剛復健時，永遠記得首次復健的慘叫聲，過去復健並沒有那麼多的輔助器材可以減輕身體疼痛，只能靠著意志力苦撐，也因重度腦性麻痺，肢體動作和語言都被限制，一般人輕易達到的動作，她則必須耗費半年時間練習。

目前重回畢士大教養院任職的陳淑玲，還受邀參加身心障礙者的就業宣導會，向上百位民眾分享自己的生命奮鬥史，她靠著艱辛復健之路及院長、老師的鼓勵，努力活出自我，勇敢地打拚了14年，獨立賺錢養活自己。

「不想一輩子給別人養！」陳淑玲說，常以「不因殘而自限」這句話勉勵自己，座右銘就是「努力堅持一定可以」，並希望將自己的經驗及生命故事分享出去，用這份愛與溫暖，回饋給教養她成人的畢士大。