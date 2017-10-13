正修科大「紫光燈殺菌砧板」 台北發明展奪金

2017-10-13 22:24

〔記者黃旭磊／高雄報導〕正修科技大學團隊跨系研發「多功能紫光燈滅菌收納砧板」，2017台北國際發明展摘金，砧板具紫光燈殺菌、收納、翻面等實用功能，有電商、購物網站接洽合作，可望量產。

研發團隊由正修企業管理系講師朱奐玫、休閒運動管理系副教授李俊德、管理三年級學生楊晉丞、江協菘、傅紹瑋及休運系二年級學生馬嘉笙組成，構想來自食安風暴，消費者見攤商砧板蒼蠅、細菌滋生，苦無對策。

朱奐玫說，師生於放學後討論到很晚，能靠本身專業、人脈幫學生完成構想，並為社會大眾做出貢獻，很值得驕傲。

學生傅紹瑋闡述研發過程，他說，將紫光燈做成密封，避免紫光傷害視力，座底設計引水槽滴水，以免滋生細菌，讓消費者更得心應手。

而按鈕就可透過紫外光同時對刀具及砧板殺菌，讓刀具與砧板保持乾淨衛生，砧板正反面可輪流殺菌，避免交叉污染。

正修休閒運動管理系主任顏克典說，多功能紫光燈滅菌砧板已改良到第三代，殺菌時間只要30秒，材質除木板，還有玻璃纖維、塑膠，未來將內鍵電池，就像手機一樣充電後隨身攜帶，價位則在千元內。

正修科大在本屆台北國際發明展獲得1金2銀3銅，除了砧板奪金，企管系副教授周秀蓉「滑板背包」及電機系副教授陳脅憑「來電啞鈴」獲銀牌，銅牌是企管系副教授周秀蓉「容易拿取旋轉收納櫃」、資管系副教授李春雄「智慧型搜尋桌球的掃球機器人及其方法」及電子系教授陳進祥「多功能運動水壺」。