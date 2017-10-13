超熱心百歲人瑞「管很大」！ 拔草澆花護路容、盯危橋

新竹縣新埔鎮下寮里里長范永才（左）說，百歲公溫炳龍（右）耳聰目明、行動自如，迄今仍熱心地方公益，非常難得。（記者黃美珠攝）

2017-10-13 18:54

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮下寮里有個百歲人瑞溫炳龍，不僅耳聰目明，拄著拐杖自己走路，仍健步如飛，每天騎電動機車趴趴走，去義民廟廣場找人「打嘴鼓」，精、氣、神看起來頂多像個80幾歲長輩！下寮里里長范永才說，這個百歲翁最特別的是，三不五時就沿著自家褒忠路拔草、澆花整理路容，急公好義，比年輕人還積極。

榕樹寄生破壞橋梁 溫炳龍忙通報

這個百歲翁也「管很大」，特別關心褒忠大橋的橋梁安全。

原來溫炳龍年輕時曾在關西行經某座斷橋，看見橋下有輛小貨車墜落毀損。他問附近居民才得知，原來禍首在於寄生在橋上榕樹，根鬚經年累月嚴重破壞橋梁，卻沒人發現，適巧超載貨車經過，結果瞬間發生了意外。此後，溫炳龍就特別注意橋梁上有沒有這類的樹木寄生問題。

百歲公溫炳龍受訪時說，他92歲從竹北搬到新埔定居，每天早上就從褒忠橋沿著褒忠路除草到義民路口，看到路上的花草樹木若有乾枯，就主動澆水。這個習慣直到鎮長林保祿善意提醒當地車流頻繁，要他除草澆花時務必當心，而稍有中斷，但也只是從天天去做的頻率，變成草長以後才做！

百歲公說，他從除草中留意到，褒忠大橋橋身有20棵大大小小的榕樹寄生，他擔心這座車流不小的大橋結構安全會出現狀況，不僅在社區內主動「開講」宣傳要除樹保橋，還自己逐一打電話找權管單位處理。

百歲看來像80多歲 拄杖健步如飛

溫炳龍的健康狀況堪稱銀髮族的模範，雖曾在90歲時因耕作不慎，跌斷過左大腿骨，兩眼也因白內障開過刀，此外一切都很好，就連膝關節也沒置換過，迄今行動自如。

他的媳婦說，這可能跟老人家用勞動代替運動，3餐粗茶淡飯有關。不過她也透露，百歲公很愛吃肉，幾乎3餐都要有，所幸沒有3高問題。

她印象深刻的是，公公10年前摔斷大腿骨那次，老人家竟然在傷後第8天，就開始起身積極練習走路，復原之快，意志力之強，讓她印象深刻。

溫炳龍則笑說，自己也很愛吃白飯，以前可以1餐吃5碗，現在仍要滿滿1碗，常保健康，應該是跟他不外食有關。

百歲公溫炳龍走路雖須拐杖幫忙平衡，但仍健步如飛。（記者黃美珠攝）