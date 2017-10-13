全國技術士技能檢定 准考證17日起寄發

2017-10-13 18:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕參加技能檢定的民眾要注意了，106年度第3梯次全國技術士技能檢定准考證將於10月17日起寄發。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心表示，勞動部每年會舉辦3梯次的全國技術士的技能檢定，第3梯次將於11月5日舉行，在全國32考區舉行。

技能檢定中心表示，本梯次共有82類職類進行檢定，參檢人數為91800人，新開辦高壓氣體容器操作及高壓氣體特定設備操作兩項職類。

本梯次的准考證將於10月17日起寄發，若遲至10月24日仍未收到准考證時，團體報名者請洽團報單位；個別報名者請洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會。

技能檢定中心特別提醒考生，不同梯次的各考區考場可能不盡相同，務必於收到准考證後，翔實核對應考資訊，實際測試地點以准考證通知地點為準，考生需格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。

另外，身心障礙者或符合特殊教育法第3條障礙類別者依規定，於報名時申請相關協助措施的准考證，加註有「提供口唸」或「提供應考服務」之提醒文字。考生如發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施的提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，敬請於10月27日前電洽財團法人技專校院入學測驗中心基金會（服務電話：0800-360-800）。

為使考生安心參加測試，若准考證在測試前毀損或遺失，可至受理報名單位網站（http://skill.tcte.edu.tw）列印「准予考試證明」，或測試當日攜帶有相片之身分證明文件於各試場服務台申請補發。