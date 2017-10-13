豐原向陽路地下道填平工程又停擺！ 原因竟是…

2017-10-13 22:00

〔記者李忠憲／台中報導〕地主怕影響房價，竟讓地下道工程停擺？豐原向陽路地下道填平工程目前進入第二階段施工，但一名劉姓地主只因擔心中央分隔島影響未來蓋房的房價，頻找民代陳情要求拆除。鐵路改建工程局因此暫時停工，完工日恐遙遙無期。

台中鐵路高架化，第一個填平的豐原向陽路地下道因鐵工局設置中央分隔島，引起支持與反對兩方論戰。第一階段9月初已完工通車，目前進行拆除舊護欄及設置排水系統的第二階段工程，為期約2個月。豈知近日卻傳出鐵工局已暫停施工，並委託設計公司重新設計，規劃取消中央分隔島。

有地主擔心 分隔島影響蓋房房價

據了解，向陽路地下道填平路段有個劉姓地主，因向陽路與博愛街43巷口附近的土地打算蓋房子，擔心房價受中央分隔島影響。他先找在地立委陳情，但因道路高低落差大，必須做中央分隔島解決而作罷。

劉姓地主轉請這個路段上有房的袁姓屋主，透過關係找上市區某泛綠立委。這名立委9月15日會勘時得知居民認為分隔島高度過高，有修改必要，要求鐵工局改善，並評估居民希望拆除的可行性。鐵工局因此暫時停工，並找設計公司規劃移除中央分隔島。

擬變更設計 規劃取消中央分隔島

鐵工局中工處官員證實確有此事，但坦言，中央分隔島拆除，就得冒著高低差，導致低側住家下大雨時淹水的風險；若將較低側填土墊高，低側住家門口將被馬路堵住。設計好之後，將找兩側住戶開說明會，若全數同意並簽下連署書，而台中市交通局也同意，就可變更設計。

里長和住戶 盼早日完工安全出入

當地里長吳令儀說，分隔島變更設計，路燈就得放到住家門口，住戶也要冒著淹水及門口堵住的風險，大多數都不會同意，或許降低分隔島高度是折衷辦法。許多商家都期盼趕快通車，如此感覺完工日遙遙無期，生意將大受影響。

有300多戶的新宿社區主委林年勝也說，分隔島有其安全考量，只盼望能盡早完工通車，讓他們安全出入。

鐵工局中工處稍後補充說，將請當地里長協調，本月底前若住戶沒共識，二階工程將繼續施作。