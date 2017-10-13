農委會同意明年試辦萬丹紅豆區農藥代噴製度

2017-10-13 18:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕禁用巴拉刈造成紅豆種植受到衝擊，立委鍾佳濱要求政府明年率先在萬丹試辦農藥代噴制度，已獲得農委會同意，以減少農民的損失、增加青年農民就業機會。

農委會公告巴拉刈107年2月起禁止加工及輸入，自108年2月禁止分裝、販賣及使用，讓南部地區正在種植紅豆的農民擔心增加種植成本，打擊本土紅豆產業。

立委鍾佳濱向農委會提出質詢，指出全國6千公頃紅豆，使用巴拉刈溶液1年需274萬元費用，如改用氯酸納溶液取代，將額外增加1900萬元的農藥支出，大幅增加農民的生產成本，他建議可以改變劑型，例如，劇毒的萬靈（納乃得）被禁用後改變成中等毒性後就可流通使用，如果巴拉刈能改變劑型將水溶液變成錠劑，就無法直接吞服，可以有效降低誤用的風險，希望藥物毒物試驗所能研究將巴拉刈轉換成安全劑型或者可以推廣代噴制度，讓巴拉刈可在代噴服務時特許使用，就可減少誤食的機會，而且透過代噴制度，可加強農藥管制，創造青年農民就業機會。

鍾佳濱指出，屏東紅豆種植面積4505公頃，1年代噴費用約1千3百萬元，希望以屏東紅豆為代噴示範區，在禁用巴拉刈前，由農委會編列經費在萬丹試辦代噴農藥。

農委會主委林聰賢說明，對於改變劑型、試辦代噴制度，將請農改場専案辦理，並承諾編列經費在萬丹試辦農藥代噴。