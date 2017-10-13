垃圾問題中央找不到方向 雲林向歐洲取經

MBT可將垃圾徹底分類及資源化。（記者詹士弘翻攝）

2017-10-13 17:50

〔記者詹士弘／雲林報導〕「中央處理垃圾問題反應遲鈍，找不到方向。」雲林縣長李進勇今天在縣府砲轟中央，指全台不論是家庭或事業廢棄物去化都出現問題，但中央卻找不到對策；縣府決赴歐洲考察機械生物處理系統（MBT），盼提升雲林縣垃圾自主處理能力。

雲林縣因缺乏垃圾最終處理系統，需靠鄰近縣市協助去化垃圾，在各縣市保護主義高漲下，垃圾委外處理到處碰壁，全縣已囤積逾2萬噸垃圾，縣府為解決垃圾問題，將引進MBT系統，也獲環保署支持，將補助雲林縣設立全台首座MBT，希望提升雲林垃圾自主處理能力。

李進勇指出，MBT是全球先進垃圾處理概念與做法，係以垃圾分選及產製固體回收燃料的方式處理垃圾，圾圾轉換能源可高達90%，可將垃圾徹底分類，資源化及再利用，是先進國家對圾圾處理的模式，目前台灣尚無此類建置。

李進勇說，預估雲林縣引進此技術，可發揮垃圾減量3分之2的效果，雲林目前每日300噸的圾圾量可減為100噸，進一步整合縣內使用燃煤的電廠及汽電共生廠，將垃圾產製的固體回收燃料作為替代燃煤使用，此技術具有能資源回收再利用、有效達到廢棄物減積、幾乎無異味產生、較低的碳排放等優點。

李進勇說，台灣處理垃圾能量面臨挑戰，不論是家庭廢棄物或事業廢棄物去化都面臨同樣的危機，其中事業廢棄物更是有錢也不見得有地方燒，中央雖要補助雲林縣設立MBT，但經費尚未到位，為加快MBT設置腳步，縣府自籌經費進行前期規畫，15日起到德國、西班牙、葡萄牙展開為期10天的參訪，了解MBT實際操作情況及交流綠能推動經驗。