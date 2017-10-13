國際獅子會連續13年行善 捐贈澎湖國中小清寒優秀獎助學金

2017-10-13 17:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國際獅子會300E2區及15兄弟會長年熱心公益，關懷弱勢，連續13年捐助澎湖國、中小清寒優秀獎助金學金，今在特殊教育資源活動中心舉行捐贈清寒獎助學金典禮，計有各國中小51所學校、631名低收、中低收戶優秀學生受益。

縣長陳光復以地主身分，誠摯歡迎60多位獅子會、兄弟會成員及獅寶眷，專程從高雄跨海來澎湖，發揮愛心。他表示，國際獅子會及兄弟會長期以弱勢族群為服務對象，捐助清寒獎助學今已邁入第13個年頭，培養許多社會棟樑，對國家社會付出極大貢獻，非常感謝國際獅子會善行，讓社會感到無限溫暖。他希望受捐助小朋友能奮發向上，樂觀進取，他日有能力，幫助更多弱勢族群。

會中由總監李振邦捐贈新台幣104萬2000元給澎湖國中、小學低收、中低收入戶學子獎助學金，由陳光復代表接受；同時，為表達對講美國小少棒今年優異表現的支持，也捐贈10萬元，由講美國小校長鄭源順代表接受，期盼小選手們持續努力練習，在國際賽中為國爭光。

包括議員呂黃春金、教育處長葉子超、國際獅子會300E2區前總監虞幼祥、15兄弟會長張詠富、高雄明燈慈善會澎湖分會長吳全才、澎湖獅子會長蕭金德，及西瀛獅子會會長吳大成在場觀禮，馬公國小小朋友也帶來可愛活潑的迎賓表演，場面熱絡。