自己衝上台又中斷演出？ 馮楚軒：當下一直天人交戰

2017-10-13 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕國慶焰火日前在台東順利施放，但當天卻傳出音樂會沒遮雨棚，導致演奏者的樂器只能遭受日曬雨淋的爭議，但有工作人員反指是樂團自己趁雨停衝上台演出，質疑樂團的演出態度，不過據一開始揭露此事的演奏者馮楚軒表示，當天確實曾因下雨取消演出，但後來雨停工作人員詢問他們能否上台演一下，他們才會又上台。她也提及，本意並非是要讓此事引發如此大的關注，如今只希望這場風波能有正向的發展。

有媒體報導指出，針對馮楚軒在臉書揭露，國慶當天在台東的音樂會竟然沒有遮雨棚，害音樂家們的樂器只好淋雨，之後更被迫中斷演出，有工作人員質疑，當天樂團因下雨跑去躲雨，主持人趕緊上台救火，之後樂團對於是否繼續演出卻拖拖拉拉不決定，直到中間雨又停樂團才又全部衝上台，當時還曾有工作人員上前阻止，但樂團仍堅持要表演，這些經過讓工作人員不滿地說，「你們事後出來放這種砲，我們所有人在場邊淋雨奔走都沒說什麼了，你們是多矜貴？」

台東縣政府針對此事則是說，下雨時就已宣布演出取消，但後來工作人員再度詢問，樂團猶豫後仍上台，在上台那一瞬間是沒有下雨的，並表示尊重認同音樂家保護樂器的心情，但可能是「求好心切、共襄盛舉」，也對音樂家苦苦等候造成困擾，表達歉意。

馮楚軒在臉書上則PO文表示，一開始只是在自己的臉書上發言，沒想到會被媒體直接取用報導並引發軒然大波，但她強調這並非PO文的本意，畢竟在引發外界關注後她也承受「壓力威脅關注」等極大壓力，不過她也希望，雖然新聞熱度一下子就會過，但希望外界也能藉此機會了解到弦樂器不能風吹日曬雨淋，必須留意控溫控濕，每位演奏者也都很珍惜自己的樂器。她也期盼這件事能讓之後在戶外演出的團體有更好的演出環境。

針對當天的情況，馮楚軒也提到，一開始因下雨沒備案而取消演出，雖然感到可惜但也鬆口氣，至少樂器不用雨淋，後來工作人員告知雨停，詢問他們能否縮短節目上台演一下，他們才會上台，未料剛演幾分鐘又開始下雨，她當時在舞台上也是天人交戰一番，後來才毅然決然中斷演出，而事實上也證明，她太晚離開舞台，導致那把有年紀的義大利琴到現在還在接受維修，由於近日仍持續有其他演出，當下才會心情焦慮、難過的發文。

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