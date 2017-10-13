讓米粉更耐煮 礁溪農會推溫泉調和米粉

2017-10-13 17:14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪鄉農會推出用溫泉米與再來米製作的溫泉米粉，但因不耐煮，容易煮爛，經過研究改良，今年首度推出「溫泉調和米粉」，用55％的米與45％玉米澱粉調製成更耐煮的米粉，增加口感；礁溪鄉農會指出，礁溪是優質溫泉米的產區，溫泉米粉更是農會的獨家產品，歡迎民眾選購。

礁溪農會的溫泉米粉於民國102年上市，溫泉糙米米粉則於103年上市，但由於純米米粉容易煮爛，造成口感不佳，礁溪鄉農會因此於今年推出「溫泉調合米粉」，用55％溫泉米、再來米調合45％的玉米澱粉，讓米粉較不易被煮爛，也增加Q彈口感。

礁溪鄉農會今辦理「礁溪鄉農特產品行銷活動」，發表溫泉調和米粉；礁溪鄉農會指出，礁溪鄉是著名的溫泉地，山明水秀的天然環境無汙染，是優質米的生產區，為提升在地溫泉米的附加價值，農會與通過ISO22000與HACCP安全認證專業生產米粉的工廠「虎牌公司」合作，研發出溫泉調合米粉，這項產品目前連「虎牌公司」本身都沒有生產，是農會的獨家產品。

礁溪鄉農會指出，米粉選用純米與玉米澱粉精心研發，利用黃金比例調製而成，除保留純米的香濃滋味，玉米澱粉也增加米粉的Q彈口感，採用單包裝，每包有100公克，每盒2包入，安全衛生、食用方便，農會也推出「溫泉米粉」、「溫泉糙米米粉」及「溫泉調合米粉」3合1溫泉米粉組合禮盒，包裝精美大方，送禮自用兩相宜。