有愛無礙！4年接送情 啟智院生步紅毯

日月潭集團婚禮，其中德安教養院生阿慶、小雯也攜手步上紅毯。（記者劉濱銓攝）

2017-10-13 17:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣政府今在浪漫的日月潭舉辦32對新人的集團婚禮，其中在今年七夕求婚成功的德安啟智教養院生阿慶、小雯，也攜手步上紅毯，2人在院內從同學變情侶，阿慶4年來風雨無阻接送，無微不至的照顧打動小雯，在日月潭的浪漫見證與各方祝福後，小倆口將展開新人生。

德安院長何心慈表示，阿慶、小雯在院內約10年，2人患有輕度智能障礙，但經過多年的工作訓練與外出就業，都有穩定的工作與基本社交能力，4年前阿慶年近百歲的父親，希望他能結婚完成終身大事，之後阿慶便努力追求心儀的小雯，雖然阿慶的父親已經辭世，但如今終於完成亡父心願，讓阿慶很欣慰。

阿慶表示，乖巧的小雯讓他很心儀，決定追求後便每天接送上下班，並幫忙分擔家庭瑣事，而為了擁有自己的家，還努力工作存到百萬，希望能與小雯擁有自己的窩，婚後盼能早日完成心願。

擔任證婚人的南投副縣長陳正昇表示，從民國100年起，縣府與日月潭風景區管理處（簡稱日管處）攜手合作，在風景秀麗的日月潭及向山遊客中心舉辦集團婚禮，由於廣受好評，之後每每開放報名便秒殺，今則有32對新人互許終身，還有德安院生攜手共度一輩子，希望大家能好好珍惜，共創美滿人生。

日管處表示，今年集團婚特別將場地移師到浪漫的耶穌堂，在充滿異國氛圍的教堂，搭配潭面的優美景緻，盼讓新人們留下浪漫回憶，尤其日月潭向來還有「蜜月潭」的稱號，在周邊成熟的飯店產業配合下，在典雅的耶穌堂舉辦婚禮，浪漫程度不亞於國外，希望藉集團婚讓更多人認識潭區之美，進一步打造婚禮重鎮。

日月潭集團婚禮盛大登場，新人們在向山遊客中心合影留下紀念。（記者劉濱銓攝）

日月潭集團婚禮移師到浪漫的耶穌堂舉行，新人們開心拿著紀念證書合影。（記者劉濱銓攝）