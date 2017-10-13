迎接全運會 宜蘭市「幾米公車」提供預約搭車服務

宜蘭市公所迎接全國運動會到來，推出幾米觀光巴士的「需求反應式公車服務」，每週二、四開放民眾預約搭車，幾米公車就會依指定時間、站牌提供接駁服務，5人即可成行。（記者林敬倫攝）

2017-10-13 17:26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭市「幾米公車」去年9月上路後，迴響熱烈，宜蘭市公所迎接暌違25年在宜蘭縣主辦全國運動會，決定推出幾米觀光巴士的「需求反應式公車」服務，每週二、四將開放民眾預約搭車，幾米公車就會依民眾指定的時間與站牌提供接駁服務，5人即可成行，公所建議6天前電洽03-9321410預約，就可暢遊宜蘭舊城。

宜蘭市公所以繪本作家幾米作品《星空》、《忘記親一下》圖像，打造「星空號」與「奇蹟號」幾米觀光巴士，去年9月正式上路，公車路線從宜蘭轉運站出發，行經幸福轉運站、宜蘭火車站前站、宜蘭市公所、昭應宮、北門、楊士芳紀念林園、宜蘭酒廠、新月廣場、中山公園、友愛大樓及蘭陽別院，終點站為河濱公園，共有13站。

週二、四開放申請 5人成行

幾米觀光巴士是15人座小巴，免費搭乘，每天上午8點至晚間6點營運，約30至40分鐘會一班車，中午12點至下午2點休息2小時，宜蘭市公所為迎接全運會到來，今天起推出幾米公車需求反應式公共運輸服務，每週二、四提供個人與團體名義申請，5人即可成行。

公車將依指定的時間派遣巴士到路線上的站牌提供接駁服務，市公所建議6天前申請，如果申請額度未滿，營運前1天還可申請，營運當天沒人申請，公車會停在幸福轉運站展示。

週二由「星空號」服務，週四則是「奇蹟號」，申請先搶先贏，直到時段額滿為止，全運會結束後服務不停擺。

宜蘭市長江聰淵說，基於全國運期間，讓縣內放假學生，以及來到宜蘭的選手、遊客可以更方便規劃舊城行程，因此讓幾米公車提供類似計程車的機動性服務。

可指定時間、站牌 暢遊舊城

江聰淵提醒，民眾預約時，必須明確的告知搭乘人數、聯絡人姓名、電話、搭乘起訖站點及時刻，由於車輛數有限，先搶先贏，沒預約到的朋友也別失望，可選擇搭乘另一輛固定班次的幾米公車，一樣可以暢遊宜蘭舊城。