校服我最正》鐵灰色雙折A字裙 景文高中簡潔OL風

台北市私立景文高中制服設計不落俗套。（記者廖振輝攝）

2017-10-15 06:30

〔記者蔡亞樺／台北報導〕坐落在人文薈萃北市文山區的台北市私立景文高中，學生制服設計不落俗套，男、女學生上衣皆是米白色，女生更有別於常見的百褶格子裙，而是鐵灰色前片雙折的A字短裙，既端莊又不失俏皮，A字短裙的修身剪裁更營造出OL風格，讓人眼睛為之一亮。

鐵灰色雙折A字短裙的修身剪裁，營造出簡潔OL風格，端莊又不失俏皮。（記者廖振輝攝）

景文高中招生組長陳娟娟說，景文創校於民國51年，制服風格始終如一，並未有太多改版變化。「米白色上衣」可以兩穿，紮進去很有精神，不紮進去也不失端莊，讓學生穿起來更有氣質，值得一提的是，還有「景文」字樣的專用扣子。

景文制服自創校以來風格始終如一，並未有太多改版變化，學生穿起制服顯得有氣質。（記者廖振輝攝）

女生穿著膝上A字短裙，搭配黑色膝下襪、黑色皮鞋，色調沉穩卻又典雅，陳娟娟說，如此設計可以訓練學生的坐姿，儀態在學時就養成。男生也是承襲鐵灰色風格的長褲，搭配皮鞋顯得穩重，換搭球鞋則另有一番休閒感。

台北市私立景文高中制服，上衣均是米白色，女生下半身配鐵灰色A字短裙；男生鐵灰色長褲，搭球鞋另有一番休閒感。（記者廖振輝攝）

至於秋冬，學生換上白色長袖上衣或寶藍色長袖毛衣，再穿上黑色制服外套，保暖度過寒冬。最特別的是，景文高中獨有「連帽運動外套」，搭配「景文T」，也是景文學生格外喜愛的一種制服穿法。

上衣可紮不紮，紮進去有精神，不紮進去也不失端莊，A字短裙可訓練坐姿與走路儀態。（記者廖振輝攝）

應用外語科3年級學生葉沛昕說，學校制服很好看，設計簡單不複雜，她笑說因為短裙比較窄再搭配皮鞋，一開始很不習慣，走路要慢慢走，卻可以訓練走路姿態，也不錯。普通科3年級學生徐微欣則表示，裙子下擺有兩道折痕的設計相當特別，穿起來就像OL女郎，起初不太能接受這樣的設計，後來穿久了覺得滿成熟的，不孩子氣。

女學生認為裙子下擺兩道折痕設計相當特別，穿起來像OL，起初不太能接受，穿久了覺得滿成熟的，不孩子氣。（記者廖振輝攝）

同樣是普通科3年級男學生林柏宇也直呼，學校制服設計素雅、不花俏，他非常喜歡，尤其運動褲採用橘色元素，一眼就能明顯判斷是景文高中的學生，冬天長袖毛衣材質也很保暖。（本系列完）

景文高中制服設計簡單素雅，沈穩色調掩不住甜美青春。（記者廖振輝攝）

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