裸女自拍照誤傳司改群組 檢察官超慌：幫我刪掉

某檢察官不小心將3點全露的裸女圖上傳Line群組。（擷取自網路）

2017-10-13 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕全國司法改革會議今年3月結束後，許多與會的檢察官相約6月在台北市劍潭青年活動中心再行討論，不少參加者也應邀加入名為「劍青檢改論壇」的LINE群組繼續商討。然而，日前有群組成員誤傳了1張裸女自拍照到群組內，讓不少女性群友看了直呼「好尷尬」。

「劍青檢改論壇」LINE群創立以來已有235人加入，成員多為現職檢察官，討論事項與檢察官、司改等內容有關，其中有位男性檢察官日前誤傳了1張裸女照到群組內，只見照片內女子3點全露，在旅館房間內疑似拿著手機對鏡子自拍，該女身材窈窕長髮及肩，大腿外側的刺青也清楚入鏡，可謂十分火辣。

誤傳裸女照的檢察官在2分鐘後，連續發出多則訊息向其他群友道歉，表示「自己開啟不明檔案後就被上傳，真的很抱歉」，他接著更向其他群友求助說「不知道枕（怎）麼刪除」、「有誰可以幫我刪掉嗎，或教我怎麼刪掉」，語氣似乎十分慌張。

消息經轉載至PTT後引發熱論，鄉民們紛紛留言譏嘲說「樓主一生平安」、「認真問，這會是證物嗎」、「傳錯群組吧！哈哈哈」、「line就是這點最慘，放了就收不回來啦」、「藉口不錯了啦，至少不是老梗帳號被盜」。