藍黨團批「六都舉債王」 中市府反駁

2017-10-13 16:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市107年度總預算舉債198.7億元，市議會國民黨團今天批評市府預算年年狂增、舉債，榮登「六都舉債王」，財務控管差；市府則回應，縣市合併需要大建設，促進城鄉均衡，平均每人負擔債務為六都第2低，審慎編列預算。

市議會第2屆第6次定期會今天開議，國民黨議員楊正中說，綜觀六都107年度總預算舉債數字，前3名依序為台中市198.7億、桃園市185.6億、新北市153.5億，台北市和台南市則未舉債，其中台南市歲入和歲出更達到收支平衡，顯見台中市府只會靠借錢來做事。

國民黨團指出，市府團隊預算年年狂增200億元，只要是活動費、行銷宣傳費都毫不手軟，舉債預算數已達1063億元，只剩下423億預算舉債空間，榮登「六都舉債王」，財務控管非常糟糕，預估2年後中市府恐無錢可借。

市府財政局長林顯傾回應，台北、高雄市4、50年前就是直轄市，長期獲得中央豐沛資源挹注，而台中99年才縣市合併升格，城鄉差距大，各項建設亟待發展，市府是將錢花在刀口上，審慎編列預算，全力帶動地方發展。

他又說，林市長執政的104年度實際借款金額約59億元，105年度約114億元，2年相加173億元，前市府103年度就借了約193億元；在賒借收入部分，前市府從100至102年撙節數為191億元，林佳龍從103到105年則撙節367億元。

市府指出，中市平均每人負擔債務約3.2萬元，是六都第2低。依公債法規定，107年度市府可借款額度為225億元，但市府並未借滿，另積極利用市地重劃及區段徵收開源節流，估算盈餘約可達1000億元以上，中市財政樂觀穩健。