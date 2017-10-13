台中國際旅展開幕 市府查獲業者保證金額不足

台中國際旅展開展，民眾湧入撿便宜。 （記者張菁雅攝）

2017-10-13 16:11

〔記者張菁雅／台中報導〕台中國際旅展今天開展，台中市政府前往聯合稽查，發現一家業者販售的住宿券雖有銀行履約保證，但現金提撥的保證金額不足，消保官當場要求業者提高在銀行存放的現金金額。

台中國際旅展今天至16日在台中世貿中心舉行，針對跨年、寒假及春節假期提供優惠行程。由於天氣轉涼，業者大推日本或韓國賞楓、泡湯、冬季滑雪行程；也有業者針對小資族設計萬元有找行程，澳門自由行3天1999元、曼谷自由行5天6999元、上海5天機加酒不到8888元等。

國內旅遊業者、餐廳也推出住宿券、餐券，住宿券最低下殺3折起，餐券下殺至399元。

市府法制局結合衛生局、觀光旅遊局等機關前往旅展現場，從禮券安全到展場安全展開全面查核。法制局長陳朝建表示，禮券健檢活動已歷4年，到台中參展的業者都了解市府捍衛消費者權益的決心，因此違規業者明顯減少，今天查獲的業者是第一次販售住宿券，住宿券面額1000元，業者存放在銀行作為履約保證的現金只有5000元，明顯不夠在4天展期中可能販售的票券總額，消保官已當場要求提高存放在銀行保證的現金，並要求票務機構儘速提供信用卡的履約保證機制，以保障消費者權益。

主任消保官康馨壬也提醒消費者，一定要購買有履約保證的禮券，否則一旦業者歇業，除非消費者是用信用卡購買，消保官才能協助消費者向履約保證機構辦理退費事宜，若是現金購買，禮券將成廢紙。