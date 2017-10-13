苗北首間身心障社區式日照據點 育達科大揭牌

苗北區第一座身心障礙者社區式日間照顧服務據點，今早正式揭牌成立。（記者鄭名翔攝）

2017-10-13 15:55

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕照護身障者，打造幸福苗栗！苗栗縣內第3座、苗北區第1座身心障礙者社區式日間照顧服務據點，今早於造橋鄉育達科技大學學區舉行揭牌儀式。縣長徐耀昌出席時表示，目前縣內約有3萬3千多名身障人士，此次新增設苗北據點，並與育達科大合作，協助35歲至64歲的中高齡身障者學習自理生活、走出住家社區參與、甚至進一步輔導就業等，也能讓家庭照顧者有喘息空間。

為改善苗栗身障照護環境，自104年起縣府陸續於苗中地區（苗栗市身心障礙發展中心）及苗南地區（通霄鎮平安里社區活動中心）設立身障者日間照顧據點。而這次與中華民國特教園區永續關懷協會合作，向衛福部申請169萬元經費補助，選定位於造橋鄉的育達科技大學學區設立苗北區第一座據點，不但交通便捷，且享有育達科大提供的資源，盼能提供頭份、竹南、造橋、三灣、後龍等地區，中高齡身心障礙者更完善的照顧服務。

中華民國特教園區永續關懷協會理事長唐時聰表示，中高齡身障者因長期居住在家，不但影響生活品質，且隨著年齡漸長也逐漸加重家庭負擔，而日間照顧據點能提供每周一至五，8小時的服務，身障學員可以在此參與課程，增進生活自理能力，也學習人際互動及延緩老化的健康活動。目前苗北據點預計收15名身障學員，希望結合當地資源，協助他們有更多社區參與的機會，同時也讓家庭照顧者獲得喘息空間。

育達科大副校長莊謙亮也認為，據點設置在學區內，除了具有交通便捷、友善社區的優點外，校方也會提供社工相關師資協助上課，而校內的健康照顧社會工作系也可安排相關課程，讓系上學生得以發揮所學，就近擔任義工參與服務，創造身障者、社區、學生三贏的友善環境。

但苗栗縣社會處身障服務科科長羅幸蘭則點出，日間照顧據點的設立仰賴衛福部依身心障礙者權益保障法提供補助，且須克服交通、人力等問題，設點不易。今年縣府針對身障者服務編列3千萬元經費，提供相關社團、機構舉辦活動，但後續目標仍希望能增設更多照顧據點，並投入更多社工人力，使身障者獲得更完善、優質的服務。