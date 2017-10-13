台肥台中廠國慶連假排黃色毒煙 環保局重罰百萬

2017-10-13 15:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局昨天接獲民眾投訴位於梧棲的台肥台中廠在國慶連假時偷排黃色的硝酸濃煙，造成嚴重空污，前往稽查發現該廠在10月9日清晨4時左右，因系統故障，導致當天上午反應槽內大量含有氮氧化物的黃色煙霧排放於大氣中，雖然梧棲空品測站PM2.5及氮氧化物等監測值並未異常，但考量業者違規樣態，今天決定依法重罰100萬元。

投訴人林先生指看到煙囪不斷冒出黃色煙霧，聞到後感覺呼吸困難，喉嚨有灼熱感，擔心飄到市區會造成更大嚴重危害，懷疑台肥趁連假期間，工業區周邊上班人員較稀少時偷排放廢氣，並致電台肥台中廠，黃煙也在他投訴後約10分鐘中止。

環保局昨天稽查後發現，根據廠方紀錄顯示，10月9日清晨4點左右，台肥公司因硝酸製程設備的高壓電控制系統電力跳脫，導致系統故障，雖經搶修，但反應槽內仍殘存大量氮氧化物（NOx）氣體，使得空氣污染防制設備無法負荷，導致早上10點大約有10分鐘瞬間噴發，出現大量含有氮氧化物的黃色煙霧排放於大氣之中。

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮指出，氮氧化物（NOx）是燃燒亞硝酸造成的強酸氣體，吸入後會刺激呼吸道導致咳嗽、呼吸困難症狀，嚴重者會造成呼吸衰竭致死。