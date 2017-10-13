喝小英「愛豆」 台糖引入宏都拉斯咖啡拚外交

2017-10-13 15:38

〔記者黃佩君／台北報導〕台灣民眾酷好咖啡，台糖也攜手宏國大使謝拉（Rafa Sierra）、國營會、外交部一起拚「咖啡外交」，引進宏都拉斯高海拔精選豆種，也是總統蔡英文年初率團訪問時的「愛豆」。台糖董事長黃育徵表示，台糖引進的宏國精選豆種將於年底上市，並在宏國也成立辦事處，除協助當地小農、提升咖啡豆品質外，也會在其他農產品上加強與宏國合作。

台灣人愛喝咖啡，一年可喝掉28.5億杯，台糖也投國人所好，引進宏都拉斯精品咖啡豆。宏國咖啡豆水果味濃、不酸澀，年初蔡英文參訪時頗為讚賞，但目前僅有少量進口。未來民眾除能品嘗總統「愛豆」外，更可幫助台灣做外交，喝一杯「友善產地」的咖啡，照顧35萬宏國咖啡小農。

台糖總經理管道一表示，台糖將於11月中旬起銷售宏國咖啡豆，未來將在台糖自有通路，包括蜜鄰超市及量販店，以及台糖網站上都買得到。管道一說，目前規劃產品為一磅重的咖啡豆、掛耳包等，未來也會與國內的咖啡業者合作，推廣宏國豆的好口味。

台糖今也舉辦「宏都拉斯咖啡飄香寶島」試飲會，包括台糖董事長黃育徵、宏都拉斯駐台大使謝拉（Rafa Sierra）、外交部次長劉德立、國營會副主委吳豐盛等人都出席，現場也邀請到咖啡達人周濰鈞、黃尚卿親手沖煮咖啡。

黃尚卿推廣「直接貿易」咖啡，理念是希望直接向小農購買，改變一般需透過層層中盤商的貿易模式，就能讓最多利潤留在小農手中，讓當地農民獲得更好的生活。

黃育徵也表示，台糖認同照顧產地的理念。他強調，農業對台糖來說就是本業，台糖不但一直關心農產品安全、農村環境，更關心小農的生計；他今年初跟團參訪宏都拉斯時，就認為農業是台宏可長久經營的平台，能夠同時讓兩國小農提升生計。他期待台糖與宏國豆之間的合作，能成為一個有故事、有溫度的產品。

他也宣布，台糖年底將在宏都拉斯成立辦事處，除進口咖啡外，也會評估在其他農產品上加強與宏國的合作與交流。管道一則說，未來台糖還考慮進口宏都拉斯的酪梨、甜瓜等作物來台。