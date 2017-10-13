獲總統文化獎 祁家威：願交換同志即刻登記結婚的權利

社會改革獎得主祁家威。 （文化總會提供）

2017-10-13 15:32

〔記者吳柏緯／台北報導〕第9屆總統文化獎將天公布，投身同志平權運動30年，並促使大法官釋憲同意同性婚姻的同運先驅祁家威獲社會改革獎。祁家威受訪時表示，拿到這個獎是個榮譽，不過同志婚姻還未入法，因此許多相愛的人仍然無法成家。如果可以，他希望拿這個獎交換台灣同志可以立刻登記結婚的權利。

兩年一度的總統文化獎今天上午公布，投入同志平權運動，並聲請同性婚姻釋憲案，進而讓同志婚姻獲得憲法保障的祁家威獲得社會改革獎。

今年5月24日，司法院大法官針對祁家威提出的釋憲申請作出748號解釋，宣告民法不允許同性結婚屬違憲，須在兩年內將同性婚姻相關條文入法。若逾期未完成的話，同性婚姻將可直接援用現行《民法》規定，向戶政機關辦理登記，被視為是台灣，甚至是亞洲同志運動的重要里程碑。當時祁家威形容自己的像隻小鳥一樣，心情雀躍萬分。

獲知得獎消息後，祁家威表示，得到這個獎非常的開心，不過他呼籲政府應將同志婚即刻入法，不要讓大家再繼續等下去。

在獲獎的前一天，台北高等行政法院才駁回女同志伴侶方敏及林于立要求戶政機關應接受她們登記結婚的請求。祁家威坦言這件事對他的打擊很大，他強調大法官都已做出解釋，行政、立法與司法單位都應該跟上，而不是要大家繼續等兩年。

祁家威進一步說明，大法官的釋憲結果是規範通案，最遲在2019年的5月24日，只要相愛的兩個就能結婚；而現在的法院判決雖屬個案，但是大法官已宣告限制同婚違憲，因此針對提出這類訴訟的同志伴侶，法院應判准而非駁回。

祁家威說強調爭取同志婚姻不是只為了自己，而是為了許許多多像他一樣無法和自己另一半獲得法律保障的人。雖然得獎是榮譽，只有他一個人享受這樣的光環，真正想結婚的人仍然沒有辦法，這並不公平。

祁家威進一步表示，如果可以，他希望可以拿這個獎換取同志可以即刻登記結婚的權利。他並呼籲政府，同志已經等很久了，不要再讓大家等下去。