寵物大展在大台中國際會展中心 還有動物健檢

2017-10-13 15:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕喜歡狗、貓的民眾有福了，第一屆台中寵物用品大展即日起至16日在大台中國際會展中心展出，有100家廠商、210個攤位，展示寵物相關用品及文創產品，民眾還可自己帶著心愛寵物自由逛展，不必怕別人白眼。

「2017台中寵物用品大展」今天在大台中國際會展中心開幕，開幕前就湧入眾多愛貓愛狗人士帶著寵物到現場排隊等候入場，有人還會彼此進行經驗交流。

主辦單位表示，目前台灣約有200萬隻的寵物狗、60萬隻，比例約為四比一，但是養貓為寵物的民眾有增加，比去年成長40%，到今年底預估會成長50%。

主辦單位表示，因受限於環境空間，民眾多半喜歡養中小型犬，而且寵物的取得，一改過去多以購買為主，現在的民眾用認養方式來養寵物已愈來愈多。

今年的台中寵物用品大展的主題為「心幸福」，就是希望透過每一個互動，讓民眾了解毛小孩在家中所扮演的角色，進而用心的對待毛小孩。

現場展示著寵物所需的各項用品，食、衣、住、行、育、樂一應俱全。

此外，還邀請專家來現場示範如何讓家中的狗狗能聽懂主人的話，學習了解到動物的心態及情緒變化，了解到狗狗的「本能反應」。

同時，主辦單位特邀請到艾利動物院的醫師群來為毛小孩進行健康檢查，還有增加一項檢查，進行毛小孩的心臟血管的疾病快篩。