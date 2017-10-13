卡努颱風攪局 恆春民謠節、鷹季活動都喊停

2017-10-13 15:26

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕卡努颱風形成與東北季風產生共伴效應，造成恆春半島雨勢不斷，屏縣府剛剛宣布取消14日節北門的民謠節開幕，墾管處也宣佈取消10月14日、15 日（週六、日）的106年度琅嶠鷹季活動。

屏縣府指出，民謠節原訂14日週六恆春場開幕延期至22日週日晚上七點半，地點改至恆春西門廣場；15日週日屏東演藝廳演出照常舉行。

卡努颱風與東北季風產生的共伴效應，造成恆春半島雨勢不斷，山區至今累積超過60毫米雨量，除了牡丹水庫調節性排水，氣象局並發佈陸上強風特報，整體天候狀況不佳。