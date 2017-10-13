龍津中學上下學塞車嚴重 中市議員要求拓寬道路

2017-10-13 15:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市龍井區龍津國中今年升格為龍津高中，成為完全中學，但因接送學生的車輛增多，每到上下學時間，造成三港路、西濱快速道路口嚴重塞車，市議員陳世凱今天現場會勘，要求建設局年底前提出徵地計畫並於明年辦理徵收，給居民及學生家長一個無礙的道路；建設局承諾會提出徵收計畫。

龍津國中今年升格為龍津高中，由於地處偏僻，市府特規劃199號公車，從西屯、南屯開到龍津高中，方便市區學生通車就學。

過去由於龍津國中都是附近的居民就讀，交通不會有問題，但是升格為龍津高中後，因為龍津高中太過偏遠，便會有很多外地的民眾，如來自梧棲、清水或者是市區的家長，會載著學生就學，很多都是從西濱快速道路轉入三港路。

雖然龍津高中前的三港路口有12米，但是西濱、三港路口，短短1、2百公尺，道路只有4、5米寬，要會車並不容，平時車輛不多便沒有問題，但遇到上下班尖峰時間，因為會車問題，總是造成塞車，讓當地居民及接送孩子上學的家長苦不堪言。

陳世凱與龍津里長張坤雄今日邀集市府相關單位前往龍井區三港路會勘，希望能爭取三港路188巷前道路拓寬。

張坤雄表示，因為三港路在西濱快速道路口段，只有4、5米，只要到上下學，當地就塞車，有時甚至塞到30分鐘，讓當地居民很困難。

陳世凱表示，三港路交通問題長期困擾當地居民，為了爭取此路段拓寬，今天已是第二次邀集市府人員前來會勘。由於此處為農田水利會之土地，土地徵收流程相對單純，希望建設局儘快擬定規劃，儘早為三港路拓寬編列經費。

陳世凱表示，未來會有愈來愈多海線學子，前往龍津中學就讀，若三港路無法順利拓寬，龍津中學學生上下學的安全也會是一大隱憂。

由於該地是水利地，一邊有溝渠，有一些水利設施，水利會表示，很難用加蓋，但一邊可採徵收方式，因此市府需要依法辦理徵收。

陳世凱現場要求建設局提出徵地計畫，向水利會徵地，將道路拓寬，建設局表示，會提出徵地計畫。

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