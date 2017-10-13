「怕被送去養老院」 這群銀髮族在社區自建「長青廣場」

2017-10-13 15:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕重陽敬老金近日發放，許多老人家喜孜孜地領取這筆2千元的獎金，面對這筆國家發放的「意外之財」，田中鎮復興社區的居民顯得「淡定」，老人家說，「領獎金是快樂一時，但社區老人照顧做得好，他們可以快樂一整年」。

位於八卦山麓的復興社區，人口不到千人，原本社區發展協會就很活躍，過去跟著政府腳步做社區總體營造，創造社區觀光價值，也做出成績，但近幾年社區人口嚴重老化，社區發展重心放在老人就地安養。

社區發展協會理事長吳幸茹說，社區並無集會所，居民陳蘇無償提供約100多坪的土地給社區使用，她在朝陽科大社區規劃師的指導下，寫企劃書向城觀處爭取經費，再以此經費把這裡打造為「長青休閒廣場」。

她說，幾張桌子、一部卡拉ok、一處公共菜園、一間㕑房，這裡就成為社區老人打發時間的地方，當老人家願意來，「很多事情就水到渠成」，衛生所、醫院不定時來這裡作健康講座，弘道老人基金會免費派老師前來教老人跳舞和畫圖，去年東和國小推動食農教育，學校把學習的地點拉到「長青廣場」，由老人家教小朋友如何種鳳梨、醃漬鳳梨，校方聘請的老師則教老人家和小朋友如何做「鳳梨酵素」，「長青廣場已經變成老人教室」。

吳幸茹表示，現在每週五中午固定開伙，食材由社區居民提供，老人自己煮菜，想吃就自己帶碗筷來，通通不用錢，每到這一天長青廣場又變成「老人食堂」。

89歲的許阿媽說，她活到這把年紀，一聽到要被送到「老人安養中心」就怕得要死，但年輕人都忙著賺錢，老人家有很多無奈，因為深怕自己有一天也會被送去那裡，也因為有這個「危機意識」，大家合力把「長青廣場」做出來，以後老人家都可以在社區就地安養。

吳幸茹說，她很想把這裡打造為「關懷據點」，但心有餘而力不足，這個工作，需要有一個專職的長照人員在社區做關懷，並對老人的身體狀況和就醫做長期的追蹤。